Marché des producteur et de l’artisanat rue de la Ferme du Petit Wiesing-Route de Bitche Blies-Ébersing

Blies-Ébersing

Marché des producteur et de l’artisanat

rue de la Ferme du Petit Wiesing-Route de Bitche Ferme du Petit Wiesing Blies-Ébersing Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’amical des élus de Blies-Ebersing organise le marché des producteurs et de l’artisanat à la Ferme du Petit Wiesing.

Seront présents une trentaine de stands de producteurs des environs (miel de Zetting, fromagerie de Wittring, brasseur de Hambach, glace du Petit Wiesing…) et d’artisans (couture, poterie, bijoux, peintres, verriers avec démonstration…),

Petite restauration et buvette sur place.

Possibilité de repas sur place sur réservation (07 86 11 52 62). couscous et fromage (20€)Tout public

0 .

rue de la Ferme du Petit Wiesing-Route de Bitche Ferme du Petit Wiesing Blies-Ébersing 57200 Moselle Grand Est +33 7 86 11 52 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Amical des élus de Blies-Ebersing organizes a farmers? and craftsmen?s market at the Ferme du Petit Wiesing.

Around thirty stalls will feature local producers (honey from Zetting, cheese from Wittring, brewery from Hambach, ice cream from Petit Wiesing, etc.) and craftspeople (sewing, pottery, jewelry, painters, glassmakers with demonstrations, etc.),

Snacks and refreshments on site.

Meals available on reservation (07 86 11 52 62). couscous and cheese (20?)

L’événement Marché des producteur et de l’artisanat Blies-Ébersing a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES