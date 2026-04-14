Marché des producteurs à l’aéroport de Bastia-Poretta, Aéroport de Bastia Poretta, Lucciana (2B), Lucciana

Marché des producteurs à l’aéroport de Bastia-Poretta Vendredi 17 avril, 10h00 Aéroport de Bastia Poretta, Lucciana (2B) Haute-Corse

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T10:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T10:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00

La Chambre d’agriculture de Région Corse, en partenariat avec l’aéroport de Bastia Poretta, organise un marché des producteurs pour les passagers, pendant une journée.

Date : 17 avril 2026

Horaires : à caler selon les vols de départ et d’arrivée

Aéroport de Bastia Poretta, Lucciana (2B) Poretta Lucciana 20290 Haute-Corse Corse [{« type »: « link », « value »: « https://corse.chambres-agriculture.fr/infurmassi/inscription-au-marche-des-producteurs-de-laeroport-de-bastia-poretta »}]

Accueillir les passagers avec des produits locaux, un souvenir pour ceux qui quittent la Corse marché produits locaux