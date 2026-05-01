Marché des producteurs Place de la mairie Allerey-sur-Saône
Marché des producteurs Place de la mairie Allerey-sur-Saône samedi 30 mai 2026.
Allerey-sur-Saône
Marché des producteurs
Place de la mairie 6 Route de Chalon Allerey-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Marché des producteurs créateurs se déroulera le samedi 30 mai de 16h à 21h sur la place de la mairie à allerey-sur-saône. .
Place de la mairie 6 Route de Chalon Allerey-sur-Saône 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lartetcraieallerey@gmail.com
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English : Marché des producteurs
L’événement Marché des producteurs Allerey-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-23 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
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