Marché des producteurs Place de la mairie Allerey-sur-Saône

Allerey-sur-Saône

Marché des producteurs

Place de la mairie 6 Route de Chalon Allerey-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Marché des producteurs créateurs se déroulera le samedi 30 mai de 16h à 21h sur la place de la mairie à allerey-sur-saône. .

Place de la mairie 6 Route de Chalon Allerey-sur-Saône 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lartetcraieallerey@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des producteurs

L’événement Marché des producteurs Allerey-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-23 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III