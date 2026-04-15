Coulounieix-Chamiers

Marché des Producteurs de Pays au Sîlot

68 Av du Mal de Lattre de Tassigny Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-10 22:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Dans le cadre de l’expo des oeuvres de Banksy, rendez-vous pour les Marchés des Producteurs de Pays ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️

Dans le cadre de l’expo des oeuvres de Banksy, rendez-vous pour les Marchés des Producteurs de Pays ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️ .

68 Av du Mal de Lattre de Tassigny Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 86 16

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English : Marché des Producteurs de Pays au Sîlot

as part of the Banksy exhibition, join us for the Marchés des Producteurs de Pays! Enjoy a convivial atmosphere, seasonal farm produce, and a local meal on the spot…? Don’t forget to bring your own cutlery, for a greener planet! ??

L’événement Marché des Producteurs de Pays au Sîlot Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-04-15 par Groupe CDT 24