Marché des Producteurs de Pays Chomelix
Marché des Producteurs de Pays Chomelix jeudi 2 juillet 2026.
Marché des Producteurs de Pays
Place de la Fontaine Chomelix Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-08-27 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02
L’association des marchés du soir vous donne rendez-vous chaque jeudi de l’été pour son marché des Producteurs de Pays sur la place de l’église.
Des animations sont proposées et le carré convivial vous attend pour déguster les produits achetés sur place.
.
Place de la Fontaine Chomelix 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 99 11 08 bonnefoyjc@aol.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Thursday in summer, the evening market association invites you to its local producers’ market in the church square.
There’s plenty of entertainment on offer, and a convivial square where you can sample products bought on the spot.
L’événement Marché des Producteurs de Pays Chomelix a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay