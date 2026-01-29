Marché des Producteurs de Pays

Place de la Fontaine Chomelix Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

L’association des marchés du soir vous donne rendez-vous chaque jeudi de l’été pour son marché des Producteurs de Pays sur la place de l’église.

Des animations sont proposées et le carré convivial vous attend pour déguster les produits achetés sur place.

.

Place de la Fontaine Chomelix 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 99 11 08 bonnefoyjc@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Thursday in summer, the evening market association invites you to its local producers’ market in the church square.

There’s plenty of entertainment on offer, and a convivial square where you can sample products bought on the spot.

L’événement Marché des Producteurs de Pays Chomelix a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay