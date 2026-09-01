Marché des Producteurs de Pays Comice agricole du Pays Thibérien Saint-Romain-et-Saint-Clément
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Romain-et-Saint-Clément
Informations pratiques
Saint-Romain-et-Saint-Clément
Marché des Producteurs de Pays Comice agricole du Pays Thibérien
Saint-Romain-et-Saint-Clément Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Animations toute la journée lors du Comice agricole du Pays Thibérien et son Marché des Producteurs de Pays en soirée ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️
Animations toute la journée lors du Comice agricole du Pays Thibérien et son Marché des Producteurs de Pays en soirée ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️
Feu d’artifice .
Saint-Romain-et-Saint-Clément 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Marché des Producteurs de Pays Comice agricole du Pays Thibérien
All-day entertainment at the Comice agricole du Pays Thibérien and its Marché des Producteurs de Pays in the evening! Enjoy a convivial atmosphere, seasonal farm produce, and a local meal on site…? Don’t forget to bring your cutlery, for a greener planet! ??
L’événement Marché des Producteurs de Pays Comice agricole du Pays Thibérien Saint-Romain-et-Saint-Clément a été mis à jour le 2026-05-31 par Groupe CDT 24
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