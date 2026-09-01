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Marché des Producteurs de Pays Comice agricole du Pays Thibérien Saint-Romain-et-Saint-Clément

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Romain-et-Saint-Clément

Marché des Producteurs de Pays Comice agricole du Pays Thibérien Saint-Romain-et-Saint-Clément

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
24800 Saint-Romain-et-Saint-Clément
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Romain-et-Saint-Clément

Marché des Producteurs de Pays Comice agricole du Pays Thibérien

Saint-Romain-et-Saint-Clément Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Animations toute la journée lors du Comice agricole du Pays Thibérien et son Marché des Producteurs de Pays en soirée ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️
Animations toute la journée lors du Comice agricole du Pays Thibérien et son Marché des Producteurs de Pays en soirée ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️
Feu d’artifice   .

Saint-Romain-et-Saint-Clément 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Marché des Producteurs de Pays Comice agricole du Pays Thibérien

All-day entertainment at the Comice agricole du Pays Thibérien and its Marché des Producteurs de Pays in the evening! Enjoy a convivial atmosphere, seasonal farm produce, and a local meal on site…? Don’t forget to bring your cutlery, for a greener planet! ??

L’événement Marché des Producteurs de Pays Comice agricole du Pays Thibérien Saint-Romain-et-Saint-Clément a été mis à jour le 2026-05-31 par Groupe CDT 24

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