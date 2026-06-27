UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Romain-et-Saint-Clément

Thé Dansant Saint-Romain-et-Saint-Clément

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Romain-et-Saint-Clément

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24800 Saint-Romain-et-Saint-Clément
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Romain-et-Saint-Clément

Thé Dansant

Salle des fêtes Saint-Romain-et-Saint-Clément Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Animé par Jean Vincent
Animé par Jean Vincent   .

Salle des fêtes Saint-Romain-et-Saint-Clément 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 58 44 

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English : Thé Dansant

Hosted by Jean Vincent

L’événement Thé Dansant Saint-Romain-et-Saint-Clément a été mis à jour le 2026-08-12 par Isle-Auvézère

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