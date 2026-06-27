AGENDA · Saint-Romain-et-Saint-Clément
Thé Dansant Saint-Romain-et-Saint-Clément
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Romain-et-Saint-Clément
Informations pratiques
Saint-Romain-et-Saint-Clément
Thé Dansant
Salle des fêtes Saint-Romain-et-Saint-Clément Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Animé par Jean Vincent
Animé par Jean Vincent .
Salle des fêtes Saint-Romain-et-Saint-Clément 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 58 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé Dansant
Hosted by Jean Vincent
L’événement Thé Dansant Saint-Romain-et-Saint-Clément a été mis à jour le 2026-08-12 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Saint-Romain-et-Saint-Clément (Dordogne)
- Randonnée Gourmande Saint-Romain-et-Saint-Clément 29 août 2026