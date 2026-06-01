Saint-Romain-et-Saint-Clément

Randonnée Gourmande

Salle des fêtes Saint-Romain-et-Saint-Clément Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Randonnée gourmande de 8,5km. Les départs sont libres entre 18h30 et 20h depuis la salle des fêtes. Prévoyez une lampe et un gilet fluo !

Randonnée gourmande de 8,5km. Les départs sont libres entre 18h30 et 20h depuis la salle des fêtes. Prévoyez une lampe et un gilet fluo ! .

Salle des fêtes Saint-Romain-et-Saint-Clément 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 27 73 52

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English : Randonnée Gourmande

An 8.5-km gourmet hike. You can start anytime between 6:30 p.m. and 8:00 p.m. from the community hall. Be sure to bring a flashlight and a high-visibility vest!

L’événement Randonnée Gourmande Saint-Romain-et-Saint-Clément a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère