Donzenac

Marché des Producteurs de Pays de Donzenac

Donzenac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :

2026-07-25

A Donzenac, le samedi 26 juillet et le samedi 2 août, venez déguster des produits locaux.

Des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour consommer les produits achetés sur le Marché des Producteurs de Pays.

Produits Fromage de chèvre, Miel et dérivés, Vin, Jus de pomme, Canard, Bière, Escargots, Bœuf, Produits autour de la châtaigne, Volaille, Porc, Agneau

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché des Producteurs de Pays de Donzenac

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Donzenac Donzenac a été mis à jour le 2026-05-06 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze