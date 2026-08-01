Marché des Producteurs de Pays Rue Charles de Gaulle Jurançon
vendredi 28 août 2026 · Rue Charles de Gaulle · Jurançon
Informations pratiques
Jurançon
Marché des Producteurs de Pays
Rue Charles de Gaulle Place du Junqué Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Marché des Producteurs de Pays en collaboration avec la Chambre d’Agriculture. Venez vous restaurer en musique et profiter du spectacle gratuit d’ouverture de saison.
11 producteurs seront là pour proposer de bons produits.
Le duo Les Allumettes mettra en musique la soirée.
Spectacle gratuit d’ouverture de la saison culturelle de l’Atelier du Neez Cabaret de poche de la compagnie SASEO à 20h.
Pour un événement plus durable apportez vos couverts et verres. .
Rue Charles de Gaulle Place du Junqué Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 14 07 24 c.puddu@ville-jurancon.fr
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English : Marché des Producteurs de Pays
L’événement Marché des Producteurs de Pays Jurançon a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau
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