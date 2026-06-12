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Touskiflot 2026 Jurançon

Touskiflot 2026 Jurançon

Touskiflot 2026 Jurançon dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Pont d'Espagne

Ville : 64110 Jurançon

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Jurançon

Touskiflot 2026

Pont d’Espagne Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Touskiflot vous donne rendez-vous dimanche 6 septembre 2026 au Pont d’Espagne pour une journée festive au bord du gave !
Animations, activités nautiques, radeaux, musique, buvette et foodtrucks un programme riche à découvrir.   .

Pont d’Espagne Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 07 41 49  touskiflot@pau-ck.org

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English : Touskiflot 2026

L’événement Touskiflot 2026 Jurançon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pau

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