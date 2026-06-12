Touskiflot 2026 Jurançon
Touskiflot 2026 Jurançon dimanche 6 septembre 2026.
Jurançon
Touskiflot 2026
Pont d’Espagne Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Touskiflot vous donne rendez-vous dimanche 6 septembre 2026 au Pont d’Espagne pour une journée festive au bord du gave !
Animations, activités nautiques, radeaux, musique, buvette et foodtrucks un programme riche à découvrir. .
Pont d’Espagne Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 07 41 49 touskiflot@pau-ck.org
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English : Touskiflot 2026
L’événement Touskiflot 2026 Jurançon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pau
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