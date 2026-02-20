Marché des Producteurs de Pays

Site du jardin public Laparade Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-06-30

Venez déguster des produits locaux lors de ce marché nocturnes ! Plus de 25 producteurs et artisans vous accueillent pour vous proposer des produits du terroir.

Animation musicale. Tombola.

Apportez vos couverts.

Venez déguster des produits locaux lors de ce marché nocturnes ! Plus de 25 producteurs et artisans vous accueillent pour vous proposer des produits du terroir.

Animation musicale. Tombola.

Apportez vos couverts. .

Site du jardin public Laparade 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 32 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des Producteurs de Pays

Come and sample local produce at this evening market! More than 25 producers and artisans welcome you to sample local produce.

Musical entertainment. Tombola.

Bring your own cutlery.

L’événement Marché des Producteurs de Pays Laparade a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot