Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché des Producteurs de Pays Louzac St André Louzac-Saint-André

Marché des Producteurs de Pays Louzac St André Louzac-Saint-André vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Parc de l'école de Louzac

Ville : 16100 Louzac-Saint-André

Département : Charente

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Louzac-Saint-André

Marché des Producteurs de Pays Louzac St André

Parc de l’école de Louzac Louzac-Saint-André Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.
  .

Parc de l’école de Louzac Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 09 33 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des Producteurs de Pays Louzac St André

Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together local producers exclusively.

L’événement Marché des Producteurs de Pays Louzac St André Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Cognac

À voir aussi à Louzac-Saint-André (Charente)