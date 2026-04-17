Louzac-Saint-André

Marché des Producteurs de Pays Louzac St André

Parc de l’école de Louzac Louzac-Saint-André Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux.

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Parc de l’école de Louzac Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 09 33 27

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English : Marché des Producteurs de Pays Louzac St André

Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together local producers exclusively.

L’événement Marché des Producteurs de Pays Louzac St André Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Cognac