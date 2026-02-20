Marché des Producteurs de Pays | Louzac Louzac-Saint-André
Parc de l’école de Louzac Louzac-Saint-André Charente
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 18:00:00
2026-07-03
Les producteurs seront présents avec une grande variété de produits locaux viandes, volailles, autruche, légumes, pâtes, fromages, miel, noix, légumes, vins, etc……
Parc de l’école de Louzac Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 18 80
English :
Producers will be present with a wide variety of local products: meat, poultry, ostrich, vegetables, pasta, cheese, honey, nuts, vegetables, wine, etc……
