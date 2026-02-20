Marché des Producteurs de Pays | Louzac Louzac-Saint-André

Marché des Producteurs de Pays | Louzac

Parc de l’école de Louzac Louzac-Saint-André Charente

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 18:00:00

2026-07-03

Les producteurs seront présents avec une grande variété de produits locaux viandes, volailles, autruche, légumes, pâtes, fromages, miel, noix, légumes, vins, etc……

Parc de l’école de Louzac Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 18 80

Producers will be present with a wide variety of local products: meat, poultry, ostrich, vegetables, pasta, cheese, honey, nuts, vegetables, wine, etc……

