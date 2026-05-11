Afterwork à la Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André
Afterwork à la Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André mardi 9 juin 2026.
Louzac-Saint-André
Afterwork à la Noyeraie des Borderies
3 Chez Devaud Louzac-Saint-André Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09 22:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Spécial TOUTOUS “Amène tes amis… et ton chien ”
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3 Chez Devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com
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English :
Special DOGGIES Bring your friends… and your dog .
L’événement Afterwork à la Noyeraie des Borderies Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac