Marché des Producteurs de Pays Orpierre

Marché des Producteurs de Pays

Place du Village Orpierre Hautes-Alpes

Début : Mercredi 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

2026-07-08

Composés uniquement de producteurs, et sans revendeurs, ces marchés valorisent pleinement la diversité et la qualité de nos terroirs en ne proposant que des produits locaux issus de productions fermières. Venez rencontrer nos producteurs !

Place du Village Orpierre 05700 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 66 30 45 orpierre@sisteron-buech.fr

English :

Composed only of producers, and without resellers, these markets fully value the diversity and quality of our land by offering only local products from farm production. Come and meet our producers!

