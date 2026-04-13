Marché des producteurs de Pays, Place du Jeu de Paume, Varennes-sur-Loire (49), Varennes-sur-Loire

Marché des producteurs de Pays Vendredi 15 mai, 18h00 Place du Jeu de Paume, Varennes-sur-Loire (49) Maine-et-Loire

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T18:00:00+02:00 – 2026-05-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-15T18:00:00+02:00 – 2026-05-15T21:00:00+02:00

Rendez-vous le 15 mai 2026 sur la place du Jeu de Paume à Varennes-sur-Loire entre 18 h et 21 h, dans une ambiance conviviale et festive pour remplir vos paniers de délicieux produits venus en direct des fermes !

Dégustations et pique-nique sur place possible sur les tables centrales jusqu’à la tombée de la nuit. Avis aux gourmands et fins gourmets, venez faire le plein de bons produits locaux dans la bonne humeur sur ces marchés pas comme les autres !

La Chambre d’agriculture au côté des producteurs et des collectivités associées est heureuse de vous présenter une belle gamme de produits locaux de qualité en partenariat avec le PNR Loire Anjou Touraine.

Place du Jeu de Paume, Varennes-sur-Loire (49) Place du Jeu de Paume, 49730 Varennes-sur-Loire Varennes-sur-Loire 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Faites le plein de produits locaux ! Avec le printemps, les Marchés de producteurs de Pays reviennent jusqu’en été avec 4 dates.