Varennes-sur-Loire

Vide-greniers à Varennes-sur-Loire

Varennes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le comité des fêtes de Varennes-sur-Loire vous convie à son vide-greniers. Les orchestres Music’A Varennes & Bazic Orchestra (de Brain-sur-Allonnes) viennent animer l’événement. Buvette et restauration également proposées sur place.

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Varennes-sur-Loire 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 18 69 50

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English :

The Varennes-sur-Loire Festival Committee invites you to its garage sale. The bands Music’A Varennes & Bazic Orchestra (from Brain-sur-Allonnes) will enliven the event. Refreshments and food available on site.

L’événement Vide-greniers à Varennes-sur-Loire Varennes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME