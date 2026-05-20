Marché des producteurs de Pays Serres-Castet
Marché des producteurs de Pays Serres-Castet samedi 27 juin 2026.
Serres-Castet
Marché des producteurs de Pays
Place des Quatre Saisons Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur. Dans une ambiance festive et conviviale, venez dîner en compagnie des producteurs locaux. Ils vous proposent des boissons, des entrées, des fromages, des plats et des accompagnements, des desserts. .
Place des Quatre Saisons Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché des producteurs de Pays
L’événement Marché des producteurs de Pays Serres-Castet a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques)
- Festival La Garden , à La Canopée Serres-Castet 24 mai 2026
- Atelier créatif fête des mères Rue Aristide Finco Serres-Castet 27 mai 2026
- Sport & jeux en famille Parc Liben Serres-Castet 30 mai 2026
- Concert littéraire Serres-Castet 3 juin 2026
- Cique et danse Sauvagesse Serres-Castet 10 juin 2026