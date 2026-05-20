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Marché des producteurs de Pays Serres-Castet

Marché des producteurs de Pays Serres-Castet

Marché des producteurs de Pays Serres-Castet samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place des Quatre Saisons

Ville : 64121 Serres-Castet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Serres-Castet

Marché des producteurs de Pays

Place des Quatre Saisons Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur. Dans une ambiance festive et conviviale, venez dîner en compagnie des producteurs locaux. Ils vous proposent des boissons, des entrées, des fromages, des plats et des accompagnements, des desserts.   .

Place des Quatre Saisons Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 66 

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English : Marché des producteurs de Pays

L’événement Marché des producteurs de Pays Serres-Castet a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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