Marché des producteurs des Barrières Les Barrières Lisle-sur-Tarn jeudi 1 janvier 2026.

Lisle-sur-Tarn

Marché des producteurs des Barrières

Les Barrières Dans la cour de l’ancienne école Lisle-sur-Tarn Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-01 17:30:00

fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :

2026-01-01 2026-09-04

Toute l’année, prenez le temps de flâner dans ce petit marché de producteurs, véritable concentré de saveurs locales. Vous y trouverez une sélection de producteurs du coin légumes de saison, fromages et plats de traiteur.

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Les Barrières Dans la cour de l’ancienne école Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie lesbarrieres81@gmail.com

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English :

All year round, take the time to stroll through this small farmers? market, a veritable concentrate of local flavors. You’ll find a selection of local produce: seasonal vegetables, cheeses and delicatessen dishes.

L’événement Marché des producteurs des Barrières Lisle-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme La Toscane Occitane