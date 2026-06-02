Bedous

Marché des producteurs ( Esprit parc)

Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 08:30:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Les producteurs locaux et artisans de la marque Esprit parc national de la vallée d’Aspe ont à cœur de valoriser leur savoir-faire et de présenter leur activité à fort engagement éco-responsable. Ils vous réserveront un dialogue inspirant qui vaut le détour.

A leurs côtés, les agents du Parc national initieront petits et grands à la faune des Pyrénées. .

Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 88 30

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English : Marché des producteurs ( Esprit parc)

L’événement Marché des producteurs ( Esprit parc) Bedous a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn