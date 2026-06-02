Marché des producteurs ( Esprit parc) Bedous
Marché des producteurs ( Esprit parc) Bedous jeudi 20 août 2026.
Bedous
Marché des producteurs ( Esprit parc)
Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 08:30:00
fin : 2026-08-20 12:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Les producteurs locaux et artisans de la marque Esprit parc national de la vallée d’Aspe ont à cœur de valoriser leur savoir-faire et de présenter leur activité à fort engagement éco-responsable. Ils vous réserveront un dialogue inspirant qui vaut le détour.
A leurs côtés, les agents du Parc national initieront petits et grands à la faune des Pyrénées. .
Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 88 30
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English : Marché des producteurs ( Esprit parc)
L’événement Marché des producteurs ( Esprit parc) Bedous a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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