Randonée sur les sommets Béarnais Office de tourisme Bedous

Bedous

Randonée sur les sommets Béarnais

Office de tourisme 2 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 08:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Cette randonnée à la journée, est proposée à destination du public plus sportif, habitués à la rando en montagne, mais qui recherche le confort de l’accompagnement de un guide de montagne. Elle est dédié à découvrir les sommets mythiques du Bearn

* Table des Trois Rois sommet emblématique à la frontière francoespagnole, offrant un panorama exceptionnel

* Pic d’Aspe ascension sauvage et esthétique au coeur de la vallée d’Aspe, avec une vue imprenable sur les sommets environnants.

* Pic d’Ansabère Dominant les célèbres aiguilles d’Ansabère, ce sommet offre une ambiance minérale spectaculaire.

* Permayou sommet panoramique accessible et varié, parfait pour profiter d’une vue dégagée sur l’ensemble de la chaîne. .

Office de tourisme 2 Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com

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English :

L’événement Randonée sur les sommets Béarnais Bedous a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn