Rencontre et atelier avec Delphine Perret Bibliothèque de Bedous Bedous
Rencontre et atelier avec Delphine Perret Bibliothèque de Bedous Bedous samedi 27 juin 2026.
Bedous
Rencontre et atelier avec Delphine Perret
Bibliothèque de Bedous 1 place François Sarraillé Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Atelier illustration avec des encres de couleur animé par Delphine Perret, autrice et illustratrice de nombreux albums ou romans pour la jeunesse, dans le cadre de Partir en livres . Son style est minimaliste et son travail explore souvent les rapports texte/image, la narration et la simplicité du dessin. Venez profiter de la belle lumière des encres de couleur pour dessiner, peindre ou découper un dessin avec lequel vous repartirez. Attention aux vêtements clairs ! .
Bibliothèque de Bedous 1 place François Sarraillé Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 16 18
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English :
L’événement Rencontre et atelier avec Delphine Perret Bedous a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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