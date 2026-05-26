Les racontines Bibliothèque de Bedous Bedous

Bedous

Les racontines

Bibliothèque de Bedous 1 place François Sarraillé Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 11:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Séances de lectures pour la jeunesse. A 10h30 pour les plus petits, à partir de 11h pour les plus grands. .

Bibliothèque de Bedous 1 place François Sarraillé Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 16 18

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English :

L’événement Les racontines Bedous a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn