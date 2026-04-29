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Marché des producteurs et artisans Blavozy

Marché des producteurs et artisans Blavozy dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 43700 Blavozy

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Blavozy

Marché des producteurs et artisans

Place de la Mairie Blavozy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Venez passer une belle journée à Blavozy pour le marché des producteurs et artisans.
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Place de la Mairie Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 52 02  mairie.arkosia@blavozy.fr

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English :

Come and spend a lovely day in Blavozy for the producers’ and craftsmen’s market.

L’événement Marché des producteurs et artisans Blavozy a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay