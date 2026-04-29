Blavozy

Marché des producteurs et artisans

Place de la Mairie Blavozy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Venez passer une belle journée à Blavozy pour le marché des producteurs et artisans.

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Place de la Mairie Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 52 02 mairie.arkosia@blavozy.fr

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English :

Come and spend a lovely day in Blavozy for the producers’ and craftsmen’s market.

L’événement Marché des producteurs et artisans Blavozy a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay