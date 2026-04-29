Marché des producteurs et artisans Blavozy
Marché des producteurs et artisans Blavozy dimanche 28 juin 2026.
Blavozy
Marché des producteurs et artisans
Place de la Mairie Blavozy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Venez passer une belle journée à Blavozy pour le marché des producteurs et artisans.
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Place de la Mairie Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 52 02 mairie.arkosia@blavozy.fr
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English :
Come and spend a lovely day in Blavozy for the producers’ and craftsmen’s market.
L’événement Marché des producteurs et artisans Blavozy a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay