Marché des producteurs et artisans locaux MFR Aillevillers Aillevillers-et-Lyaumont

Aillevillers-et-Lyaumont

Marché des producteurs et artisans locaux

MFR Aillevillers 13 Rue de la Vaivre Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 17:00:00

fin : 2026-05-21 21:00:00

Date(s) :

2026-05-21

La MFR d’Aillevillers vous donne rendez-vous !

Venez vivre un moment convivial lors de notre premier Marché de Producteurs 2026 organisé au sein de la MFR !

Au programme

-Découverte de produits locaux (miel, fromages, légumes…)

-Rencontre avec des artisans passionnés

-Ateliers et démonstrations autour des vieux métiers

Un événement pour toute la famille, avec ambiance chaleureuse, échanges et patrimoine local au rendez-vous.

Venez nombreux soutenir nos producteurs et redécouvrir la richesse des métiers d’autrefois ! .

MFR Aillevillers 13 Rue de la Vaivre Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 20 15 mfr.aillevillers@mfr.asso.fr

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English : Marché des producteurs et artisans locaux

L’événement Marché des producteurs et artisans locaux Aillevillers-et-Lyaumont a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD