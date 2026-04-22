Marché des producteurs et artisans locaux MFR Aillevillers Aillevillers-et-Lyaumont
Marché des producteurs et artisans locaux MFR Aillevillers Aillevillers-et-Lyaumont jeudi 21 mai 2026.
Aillevillers-et-Lyaumont
Marché des producteurs et artisans locaux
MFR Aillevillers 13 Rue de la Vaivre Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 17:00:00
fin : 2026-05-21 21:00:00
Date(s) :
2026-05-21
La MFR d’Aillevillers vous donne rendez-vous !
Venez vivre un moment convivial lors de notre premier Marché de Producteurs 2026 organisé au sein de la MFR !
Au programme
-Découverte de produits locaux (miel, fromages, légumes…)
-Rencontre avec des artisans passionnés
-Ateliers et démonstrations autour des vieux métiers
Un événement pour toute la famille, avec ambiance chaleureuse, échanges et patrimoine local au rendez-vous.
Venez nombreux soutenir nos producteurs et redécouvrir la richesse des métiers d’autrefois ! .
MFR Aillevillers 13 Rue de la Vaivre Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 20 15 mfr.aillevillers@mfr.asso.fr
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English : Marché des producteurs et artisans locaux
L’événement Marché des producteurs et artisans locaux Aillevillers-et-Lyaumont a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD