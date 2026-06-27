Informations pratiques

Grancey-le-Château-Neuvelle

Marché des producteurs et artisans locaux

Place des Halles Grancey-le-Château-Neuvelle Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-11-21 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-19 2026-10-03 2026-10-17 2026-11-07 2026-11-21 2026-12-05 2026-12-19

A l’orée du Parc National des Forêts, les richesses naturelles, culturelles et historiques de la commune de Grancey-le-Château-Neuvelle sont nombreuses. Plein de vie, ce charmant bourg médiéval vous propose un marché bi-mensuel (premier et troisième samedi du mois) associant artisans et producteurs locaux. Le cadre remarquable, le sourire et la gentillesses des exposants ainsi que la diversité des produits font de cet évènement rural, un vrai rendez-vous chaleureux et convivial. .

Place des Halles Grancey-le-Château-Neuvelle 21580 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 75 60 30

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English : Marché des producteurs et artisans locaux

L’événement Marché des producteurs et artisans locaux Grancey-le-Château-Neuvelle a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)