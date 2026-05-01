Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché des producteurs et artisans locaux, gratiferia et troc plante. Xaintray

Marché des producteurs et artisans locaux, gratiferia et troc plante. Xaintray

Marché des producteurs et artisans locaux, gratiferia et troc plante. Xaintray vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 79220 Xaintray

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Xaintray

Marché des producteurs et artisans locaux, gratiferia et troc plante.

Le bourg Xaintray Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Marché des producteurs et artisans locaux organisé par le comité des fêtes
de Xaintray.   .

Le bourg Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 26 22 07  cdf.xaintray@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des producteurs et artisans locaux, gratiferia et troc plante.

L’événement Marché des producteurs et artisans locaux, gratiferia et troc plante. Xaintray a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Val de Gâtine