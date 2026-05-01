Xaintray

Marché des producteurs et artisans locaux, gratiferia et troc plante.

Le bourg Xaintray Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Marché des producteurs et artisans locaux organisé par le comité des fêtes

de Xaintray. .

Le bourg Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 26 22 07 cdf.xaintray@gmail.com

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English : Marché des producteurs et artisans locaux, gratiferia et troc plante.

L’événement Marché des producteurs et artisans locaux, gratiferia et troc plante. Xaintray a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Val de Gâtine