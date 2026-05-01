Marché des producteurs et artisans locaux, gratiferia et troc plante. Xaintray
Marché des producteurs et artisans locaux, gratiferia et troc plante. Xaintray vendredi 29 mai 2026.
Xaintray
Marché des producteurs et artisans locaux, gratiferia et troc plante.
Le bourg Xaintray Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Marché des producteurs et artisans locaux organisé par le comité des fêtes
de Xaintray. .
Le bourg Xaintray 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 26 22 07 cdf.xaintray@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché des producteurs et artisans locaux, gratiferia et troc plante.
L’événement Marché des producteurs et artisans locaux, gratiferia et troc plante. Xaintray a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Val de Gâtine