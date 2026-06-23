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Marché des producteurs et créateurs locaux Champ de foire ARFEUILLES

Marché des producteurs et créateurs locaux Champ de foire ARFEUILLES

Marché des producteurs et créateurs locaux Champ de foire ARFEUILLES samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Champ de foire

Adresse : Avenue René Laclôtre

Ville : 03120 ARFEUILLES

Département : Allier

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Heure de fin : 22:00

Le 4ème marché des producteurs et créateurs locaux d’Arfeuilles accueillera des producteurs de miel, de confitures, de plantes aromatiques, de charcuteries, de bières, de nougatine, sels parfumés… Les créateurs proposeront de la maroquinerie, des bijoux, de la carterie, des tableaux, des articles en bois, des créations en tricot et couture, du verre et métal gravés…
Pour se désaltérer une buvette et deux food trucks proposeront des hamburgers, des paninis, des pizzas…

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