Marché des producteurs et créateurs locaux Champ de foire ARFEUILLES

Le 4ème marché des producteurs et créateurs locaux d’Arfeuilles accueillera des producteurs de miel, de confitures, de plantes aromatiques, de charcuteries, de bières, de nougatine, sels parfumés… Les créateurs proposeront de la maroquinerie, des bijoux, de la carterie, des tableaux, des articles en bois, des créations en tricot et couture, du verre et métal gravés…

Pour se désaltérer une buvette et deux food trucks proposeront des hamburgers, des paninis, des pizzas…