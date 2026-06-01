Rosiers-d’Égletons

Marché des producteurs et des artisans

Rosiers-d’Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Cette année, le comité des fêtes de Rosiers-d’Egletons organise un marché de producteurs et d’artisans en plus du vide grenier lors de la fête qui se déroulera le dimanche 5 juillet.

Pour l’occasion nous sommes à la recherche d’exposants professionnels.

Renseignements au 06.34.60.50.64 .

Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 60 50 64

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English : Marché des producteurs et des artisans

L’événement Marché des producteurs et des artisans Rosiers-d’Égletons a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières