Marché des producteurs et des artisans Rosiers-d’Égletons
Marché des producteurs et des artisans Rosiers-d’Égletons dimanche 5 juillet 2026.
Rosiers-d’Égletons
Marché des producteurs et des artisans
Rosiers-d’Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Cette année, le comité des fêtes de Rosiers-d’Egletons organise un marché de producteurs et d’artisans en plus du vide grenier lors de la fête qui se déroulera le dimanche 5 juillet.
Pour l’occasion nous sommes à la recherche d’exposants professionnels.
Renseignements au 06.34.60.50.64 .
Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 60 50 64
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English : Marché des producteurs et des artisans
L’événement Marché des producteurs et des artisans Rosiers-d’Égletons a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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