Repas festif Rosiers-d’Égletons
samedi 4 juillet 2026 · Rosiers-d'Égletons
Informations pratiques
Rosiers-d’Égletons
Repas festif
Rosiers-d’Égletons Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Comité des Fêtes de Rosiers-d’Égletons vous invite à partager un moment chaleureux et convivial lors de la 1ère édition de son repas festif !
Samedi 4 juillet 2026
Stade de Rosiers-d’Égletons
5 Rue du Stade 19300 Rosiers-d’Égletons
AU MENU
Salade de gésiers
Jambon à la broche accompagné de pommes de terre
Fromage
Choux pâtissier réalisé par la boulangerie de Rosiers-d’Égletons les Délices Rosierois
Deux services au choix
• 20h30
• 22h30
20 € par personne
Réservation obligatoire
☎️ 06.43.82.99.06
☎️ 07.89.83.47.05 .
Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 82 99 06
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English : Repas festif
L’événement Repas festif Rosiers-d’Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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