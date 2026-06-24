Informations pratiques

Rosiers-d’Égletons

Repas festif

Rosiers-d’Égletons Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Comité des Fêtes de Rosiers-d’Égletons vous invite à partager un moment chaleureux et convivial lors de la 1ère édition de son repas festif !

Samedi 4 juillet 2026

Stade de Rosiers-d’Égletons

5 Rue du Stade 19300 Rosiers-d’Égletons

AU MENU

Salade de gésiers

Jambon à la broche accompagné de pommes de terre

Fromage

Choux pâtissier réalisé par la boulangerie de Rosiers-d’Égletons les Délices Rosierois

Deux services au choix

• 20h30

• 22h30

20 € par personne

Réservation obligatoire

☎️ 06.43.82.99.06

☎️ 07.89.83.47.05 .

Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 82 99 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas festif

L’événement Repas festif Rosiers-d’Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières