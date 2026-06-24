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Repas festif Rosiers-d’Égletons

samedi 4 juillet 2026 · Rosiers-d'Égletons

Repas festif Rosiers-d’Égletons

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
19300 Rosiers-d'Égletons
Département
Corrèze
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Rosiers-d’Égletons

Repas festif

Rosiers-d’Égletons Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Le Comité des Fêtes de Rosiers-d’Égletons vous invite à partager un moment chaleureux et convivial lors de la 1ère édition de son repas festif !

Samedi 4 juillet 2026
Stade de Rosiers-d’Égletons
5 Rue du Stade 19300 Rosiers-d’Égletons

AU MENU
Salade de gésiers
Jambon à la broche accompagné de pommes de terre
Fromage
Choux pâtissier réalisé par la boulangerie de Rosiers-d’Égletons les Délices Rosierois

Deux services au choix
• 20h30
• 22h30

20 € par personne

Réservation obligatoire
☎️ 06.43.82.99.06
☎️ 07.89.83.47.05   .

Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 82 99 06 

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English : Repas festif

L’événement Repas festif Rosiers-d’Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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