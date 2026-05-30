Fréland

Marché des producteurs

6 rue des sorbiers Fréland Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22 2026-09-05 2026-09-19

Retrouvez les producteurs avec leurs bons produits du terroirs de Fréland et des environs lors de ce marché en soirée.

Les producteurs locaux de Fréland et environs seront heureux de vous faire (re)découvrir leurs produits.

Retrouvez nos producteurs locaux

– La ferme du Barlin maraîchage

– La ferme du Knolpré maraîchage

– La ferme Laurent fromage au lait de vache

– La ferme Langer Valentin fromage au lait de vache et charcuterie

– Sylvie Riette fromage au lait de chèvre

– Le rucher du pays libre miel

– EARL Les Champs Verts (Paulus) pommes de terres et oignons

– Ferme Baradel Charles oeufs

– Brindille et Pom de Pin: fleuriste

– Aux saveurs d’Aubure pâtisserie

.

6 rue des sorbiers Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 57 13 mairie.freland@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet the producers with their local produce from Fréland and the surrounding area at this evening market.

L’événement Marché des producteurs Fréland a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg