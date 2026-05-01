Marché des producteurs Place La Romieu

La Romieu

Marché des producteurs

Place Place du village La Romieu Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 08:00:00

fin : 2026-09-28 12:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Marché des producteurs sur la place du village de La Romieu

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Place Place du village La Romieu 32480 Gers Occitanie +33 5 62 28 15 72 mairie.la.romieu@wanadoo.fr

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English :

Farmers’ market in the village square of La Romieu

L’événement Marché des producteurs La Romieu a été mis à jour le 2026-04-29 par Gers Armagnac