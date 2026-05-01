Marché des producteurs locaux et artisans Nogent-le-Bernard
Marché des producteurs locaux et artisans Nogent-le-Bernard samedi 23 mai 2026.
Nogent-le-Bernard
Marché des producteurs locaux et artisans
Place de l’Eglise Nogent-le-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-09-19 19:30:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-06-27 2026-07-18 2026-08-22 2026-09-19
Pour bien manger, bien acheter !
La commune de Nogent le Bernard organise une fois par mois, pendant la période estivale, un marché de producteurs locaux et artisans sur la place du village.
Ils sont maraichers, producteurs de bières, fromages, confitures, miel… et ils sont au rendez-vous pour vous montrer leur savoir faire et ravir vos papilles ! .
Place de l’Eglise Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 33 13 mairie.nogent.lebernard@wanadoo.fr
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English :
To eat well, buy well!
L’événement Marché des producteurs locaux et artisans Nogent-le-Bernard a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Maine Saosnois
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