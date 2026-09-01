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AGENDA · Houdemont

Marché des producteurs locaux Houdemont Houdemont

samedi 19 septembre 2026 · Houdemont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
rue de Nancy
Ville
54180 Houdemont
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Houdemont

Marché des producteurs locaux Houdemont

rue de Nancy Houdemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le marché des producteurs locaux de Houdemont vous donne rendez-vous sur le parking de la Ronchère.

Venez à la rencontre des producteurs et découvrez une sélection de produits, proposés par
– La Binette Bio Maraîchage
– Le Fournil de Joy
– La Crème à Maude
– La Ferme Fagnot
– Les Ruchers Houdemontais

Fruits et légumes, pains, fromages, viandes, charcuteries, miels, vins… De quoi remplir vos paniers de bons produits locaux et de qualité !Tout public
0  .

rue de Nancy Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Houdemont Local Farmers’ Market invites you to the La Ronchère parking lot.

Come meet the producers and discover a selection of products offered by:
– La Binette Bio Mara%EEchage
– Le Fournil de Joy
– La Cr%E8me %E0 Maude
– La Ferme Fagnot
– Les Ruchers Houdemontais

Fruits and vegetables, breads, cheeses, meats, deli meats, honeys, wines… Everything you need to fill your baskets with delicious, high-quality local products!

L’événement Marché des producteurs locaux Houdemont Houdemont a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION NANCY

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