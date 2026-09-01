Marché des producteurs locaux Houdemont Houdemont
samedi 19 septembre 2026 · Houdemont
Informations pratiques
Houdemont
Marché des producteurs locaux Houdemont
rue de Nancy Houdemont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le marché des producteurs locaux de Houdemont vous donne rendez-vous sur le parking de la Ronchère.
Venez à la rencontre des producteurs et découvrez une sélection de produits, proposés par
– La Binette Bio Maraîchage
– Le Fournil de Joy
– La Crème à Maude
– La Ferme Fagnot
– Les Ruchers Houdemontais
Fruits et légumes, pains, fromages, viandes, charcuteries, miels, vins… De quoi remplir vos paniers de bons produits locaux et de qualité !Tout public
0 .
rue de Nancy Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Houdemont Local Farmers’ Market invites you to the La Ronchère parking lot.
Come meet the producers and discover a selection of products offered by:
– La Binette Bio Mara%EEchage
– Le Fournil de Joy
– La Cr%E8me %E0 Maude
– La Ferme Fagnot
– Les Ruchers Houdemontais
Fruits and vegetables, breads, cheeses, meats, deli meats, honeys, wines… Everything you need to fill your baskets with delicious, high-quality local products!
L’événement Marché des producteurs locaux Houdemont Houdemont a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Houdemont (Meurthe-et-Moselle)
- Course La Bonnet d’Ale Houdemont 13 septembre 2026