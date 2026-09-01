Informations pratiques

Houdemont

Marché des producteurs locaux Houdemont

rue de Nancy Houdemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le marché des producteurs locaux de Houdemont vous donne rendez-vous sur le parking de la Ronchère.

Venez à la rencontre des producteurs et découvrez une sélection de produits, proposés par

– La Binette Bio Maraîchage

– Le Fournil de Joy

– La Crème à Maude

– La Ferme Fagnot

– Les Ruchers Houdemontais

Fruits et légumes, pains, fromages, viandes, charcuteries, miels, vins… De quoi remplir vos paniers de bons produits locaux et de qualité !Tout public

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rue de Nancy Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Houdemont Local Farmers’ Market invites you to the La Ronchère parking lot.

Come meet the producers and discover a selection of products offered by:

– La Binette Bio Mara%EEchage

– Le Fournil de Joy

– La Cr%E8me %E0 Maude

– La Ferme Fagnot

– Les Ruchers Houdemontais

Fruits and vegetables, breads, cheeses, meats, deli meats, honeys, wines… Everything you need to fill your baskets with delicious, high-quality local products!

L’événement Marché des producteurs locaux Houdemont Houdemont a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION NANCY