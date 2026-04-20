Forbach

Marché des saveurs

Forbach Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05

Rendez-vous mensuel dès le printemps venu, le traditionnel Marché des Saveurs de Forbach s’installe sur la Place Aristide Briand, tout juste rénovée !

Venez rencontrer les quelques 30 exposants qui se feront un plaisir de vous faire découvrir leurs spécialités authentiques issues de notre terroir français.

Fromages affinés, charcuteries artisanales, saumon fumé, vins fins, confitures traditionnelles, bières locales, liqueurs goûteuses, biscuits, miel et autres mets de qualité raviront les gourmands !

En plus des plaisirs gustatifs, des animations ponctueront cet événement convivial.

Vous l’aurez compris, de belles surprises vous attendent !Tout public

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Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00 contact@mairie-forbach.fr

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English :

As soon as spring arrives, Forbach?s traditional Marché des Saveurs takes up residence on the newly renovated Place Aristide Briand!

Come and meet the 30 or so exhibitors who will be delighted to introduce you to their authentic French specialities.

Mature cheeses, artisanal charcuterie, smoked salmon, fine wines, traditional jams, local beers, tasty liqueurs, cookies, honey and other quality delicacies will delight gourmets!

In addition to all the culinary delights, there will be plenty of entertainment to punctuate this convivial event.

As you can imagine, there are plenty of surprises in store!

L’événement Marché des saveurs Forbach a été mis à jour le 2026-04-17 par FORBACH TOURISME