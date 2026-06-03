Crayssac

Marché des sciences à la Plage aux Ptérosaures

Mas de Pegourdy Crayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

En partenariat avec la RNNIG du Lot et les musées de Luzech, la plage aux ptérosaures vous invite à son marché des sciences !

En partenariat avec la RNNIG du Lot et les musées de Luzech, la plage aux ptérosaures vous invite à son marché des sciences !

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Mas de Pegourdy Crayssac 46150 Lot Occitanie

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English :

In partnership with the RNNIG du Lot and the museums of Luzech, la plage aux ptérosaures invites you to its science market.

L’événement Marché des sciences à la Plage aux Ptérosaures Crayssac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot