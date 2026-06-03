Marché des sciences à la Plage aux Ptérosaures Crayssac
Marché des sciences à la Plage aux Ptérosaures Crayssac mercredi 15 juillet 2026.
Crayssac
Marché des sciences à la Plage aux Ptérosaures
Mas de Pegourdy Crayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05
En partenariat avec la RNNIG du Lot et les musées de Luzech, la plage aux ptérosaures vous invite à son marché des sciences !
En partenariat avec la RNNIG du Lot et les musées de Luzech, la plage aux ptérosaures vous invite à son marché des sciences !
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Mas de Pegourdy Crayssac 46150 Lot Occitanie
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English :
In partnership with the RNNIG du Lot and the museums of Luzech, la plage aux ptérosaures invites you to its science market.
L’événement Marché des sciences à la Plage aux Ptérosaures Crayssac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot