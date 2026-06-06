Clairac

Marché d’été à Clairac

Avenue des Déportés Clairac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Restauration sur place

Artisans et producteurs

Ambiance musicale

Buvette

Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis .

Avenue des Déportés Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesclairac47@gmail.com

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English : Marché d’été à Clairac

L’événement Marché d’été à Clairac Clairac a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Val de Garonne