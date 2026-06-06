Marché d’été à Clairac Clairac
Marché d’été à Clairac Clairac mercredi 22 juillet 2026.
Clairac
Marché d’été à Clairac
Avenue des Déportés Clairac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Restauration sur place
Artisans et producteurs
Ambiance musicale
Buvette
Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis .
Avenue des Déportés Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesclairac47@gmail.com
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English : Marché d’été à Clairac
L’événement Marché d’été à Clairac Clairac a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Val de Garonne