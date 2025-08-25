Marché d’été de Clelles Clelles
Marché d’été de Clelles Clelles vendredi 1 mai 2026.
Clelles
Marché d’été de Clelles
Place de la mairie Clelles Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-09-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Marché le mercredi matin, maraîcher, fruits et légumes de saison et fleurs. Pêches et abricots de la Drôme à partir du mois de juin.
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Place de la mairie Clelles 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 34 40 89
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English : Summer market
Wednesday morning market, market gardener, seasonal fruit and vegetables and flowers. Drôme peaches and apricots from June.
L’événement Marché d’été de Clelles Clelles a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Trièves