Informations pratiques

Fix-Saint-Geneys

Marché d’été de Fix Saint Geneys

RN 102 Fix-Saint-Geneys Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 21:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Marché d’été réunissant producteurs locaux, créateurs et commerces du village. Restauration sur place avec le foodtruck HAO-OUAI proposant des spécialités taïwanaises.

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RN 102 Fix-Saint-Geneys 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 04 44 04 mairiefixcommunication@gmail.com

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English :

A summer market bringing together local producers, artisans, and village shops. Food will be available on-site from the HAO-OUAI food truck, serving Tawana specialties.

L’événement Marché d’été de Fix Saint Geneys Fix-Saint-Geneys a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay