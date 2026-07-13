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AGENDA · Villon

Marché d’été de Villon Villon

samedi 8 août 2026 · Villon

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
89740 Villon
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Villon

Marché d’été de Villon

Villon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Le Comité des fêtes de Villon organise son 4ème marché d’été samedi 8 août 2026 de 11h à 22h autour de l’église.
Au programme
– 40 artisans locaux
– foodtrucks et buvette
– animation musicale (Marcel et son orgue de barbarie en journée et Cotton Club à partir de 19h)
– jeu de piste et animations enfants   .

Villon 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 38 07 45  contact@cdf-villon.fr

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English : Marché d’été de Villon

L’événement Marché d’été de Villon Villon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois