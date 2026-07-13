Informations pratiques

Villon

Marché d’été de Villon

Villon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le Comité des fêtes de Villon organise son 4ème marché d’été samedi 8 août 2026 de 11h à 22h autour de l’église.

Au programme

– 40 artisans locaux

– foodtrucks et buvette

– animation musicale (Marcel et son orgue de barbarie en journée et Cotton Club à partir de 19h)

– jeu de piste et animations enfants .

Villon 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 38 07 45 contact@cdf-villon.fr

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English : Marché d’été de Villon

L’événement Marché d’été de Villon Villon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois