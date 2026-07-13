Marché d’été de Villon Villon
samedi 8 août 2026 · Villon
Informations pratiques
Villon
Marché d’été de Villon
Villon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Le Comité des fêtes de Villon organise son 4ème marché d’été samedi 8 août 2026 de 11h à 22h autour de l’église.
Au programme
– 40 artisans locaux
– foodtrucks et buvette
– animation musicale (Marcel et son orgue de barbarie en journée et Cotton Club à partir de 19h)
– jeu de piste et animations enfants .
Villon 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 38 07 45 contact@cdf-villon.fr
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English : Marché d’été de Villon
L’événement Marché d’été de Villon Villon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois