AGENDA · Espalem
Marché d’été Espalem
dimanche 9 août 2026 · Espalem
Informations pratiques
Espalem
Marché d’été
Salle polyvalente Espalem Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 13:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Marché d’été et pique-nique communal
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Salle polyvalente Espalem 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 21 61 mairie.espalem@wanadoo.fr
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English :
Summer Fair and Community Picnic
L’événement Marché d’été Espalem a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne