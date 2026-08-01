Informations pratiques

Espalem

Marché d’été

Salle polyvalente Espalem Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 13:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Marché d’été et pique-nique communal

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Salle polyvalente Espalem 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 21 61 mairie.espalem@wanadoo.fr

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English :

Summer Fair and Community Picnic

L’événement Marché d’été Espalem a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne