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AGENDA · Espalem

Marché d’été Espalem

dimanche 9 août 2026 · Espalem

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
43450 Espalem
Département
Haute-Loire
Tarif

Espalem

Marché d’été

Salle polyvalente Espalem Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 13:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Marché d’été et pique-nique communal
  .

Salle polyvalente Espalem 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 21 61  mairie.espalem@wanadoo.fr

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English :

Summer Fair and Community Picnic

L’événement Marché d’été Espalem a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne