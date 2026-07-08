UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Agon-Coutainville

Marché d’été et concert Duo Lapointe Agon-Coutainville

jeudi 23 juillet 2026 · Agon-Coutainville

Marché d’été et concert Duo Lapointe Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place Général de Gaulle
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Marché d’été et concert Duo Lapointe

Place Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Marché d’été et concert Duo Lapointe (19h).
Rendez-vous de 18h-21h, place de Gaulle à Agon-Coutainville.   .

Place Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché d’été et concert Duo Lapointe

L’événement Marché d’été et concert Duo Lapointe Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)