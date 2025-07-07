Padirac

Marché d’été festif et gourmand de Padirac

Halle de la Bergerie Padirac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-20 21:00:00

Date(s) :

2025-07-07 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Marché estival de producteurs locaux, un moment convivial en famille ou entre amis, bancs et tables sont prévus pour vous permettre de consommer sur place une partie de vos achats

Une trentaine de participants légumes, miels, Rocamadour AOP, chèvres, gâteaux, confitures, bières artisanales, vins du Lot, tous les produits du canard…

Avec jeux ludiques pour les enfants, animation musicale et les amis de la Guinguette, notre buvette

Marché estival de producteurs locaux, un moment convivial en famille ou entre amis, bancs et tables sont prévus pour vous permettre de consommer sur place une partie de vos achats

Une trentaine de participants légumes, miels, Rocamadour AOP, chèvres, gâteaux, confitures, bières artisanales, vins du Lot, tous les produits du canard…

Avec jeux ludiques pour les enfants, animation musicale et les amis de la Guinguette, notre buvette .

Halle de la Bergerie Padirac 46500 Lot Occitanie +33 6 20 65 00 82

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English :

Summer market of local producers, a convivial moment with family or friends, benches and tables are provided to allow you to consume part of your purchases on the spot

Around 30 participants vegetables, honeys, Rocamadour PDO, goats, cakes, jams, craft beers, Lot wines, all duck products…

With fun games for children, musical entertainment and the friends of La Guinguette, our refreshment stand

L’événement Marché d’été festif et gourmand de Padirac Padirac a été mis à jour le 2026-05-28 par OTVD Saint-Céré