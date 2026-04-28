Les Fosses

Marché d’été

Les Fosses Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

C’est le retour des marchés estivaux à Vaubalier ! Tous les vendredis soir en juillet et en août, venez vous retrouver pour partager un verre et flâner devant les stands de producteurs et créateurs… sans oublier de repartir avec un (ou deux, ou trois…) incontournable melon, bien sûr !

Et pour finir le marché d’été en beauté, RDV le dernier vendredi pour le repas de clôture, en musique ! .

Les Fosses 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 13 00

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English : Marché d’été

L’événement Marché d’été Les Fosses a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Pays Mellois