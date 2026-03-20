Marché d’été Magnat-l’Étrange

Marché d’été Magnat-l’Étrange dimanche 23 août 2026.

Marché d’été

Magnat-l’Étrange Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Le comité des Fêtes de Magnat l’Etrange vous invite au marché d’été durant toute la matinée venez découvrir les produits locaux   .

Magnat-l’Étrange 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English : Marché d’été

L’événement Marché d’été Magnat-l’Étrange a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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