Informations pratiques

Cessenon-sur-Orb

MARCHÉ D’ÉTÉ NOCTURNE

10 avenue de Landeyran Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Marché nocturne à l’ehpad de Cessenon, commerçants et créateurs locaux vous attendent pour une soirée conviviale et festive !

Marché nocturne à l’ehpad de Cessenon, commerçants et créateurs locaux vous attendent pour une soirée conviviale et festive ! .

10 avenue de Landeyran Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 65 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Night Market at the Cessenon nursing home—local merchants and artisans are waiting to welcome you for a fun and festive evening!

L’événement MARCHÉ D’ÉTÉ NOCTURNE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN