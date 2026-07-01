MARCHÉ D’ÉTÉ NOCTURNE Cessenon-sur-Orb
jeudi 23 juillet 2026 · Cessenon-sur-Orb
Informations pratiques
Cessenon-sur-Orb
MARCHÉ D’ÉTÉ NOCTURNE
10 avenue de Landeyran Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Marché nocturne à l’ehpad de Cessenon, commerçants et créateurs locaux vous attendent pour une soirée conviviale et festive !
Marché nocturne à l’ehpad de Cessenon, commerçants et créateurs locaux vous attendent pour une soirée conviviale et festive ! .
10 avenue de Landeyran Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 65 21
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English :
Night Market at the Cessenon nursing home—local merchants and artisans are waiting to welcome you for a fun and festive evening!
L’événement MARCHÉ D’ÉTÉ NOCTURNE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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