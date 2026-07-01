DÉGUSTATION INTUITIVE DU VIN PAR INSTINCT Cessenon-sur-Orb

Informations pratiques

Cessenon-sur-Orb

DÉGUSTATION INTUITIVE DU VIN PAR INSTINCT

1497 Avenue de Causses Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Du vin par instinct, Vivez le vin autrement

Atelier Dégustation Intuitive avec Anne Bissonnier Émotion Vin

Du vin par instinct, Vivez le vin autrement

Atelier Dégustation Intuitive avec Anne Bissonnier Émotion Vin

Oubliez les codes de la dégustation traditionnelle, analytique et commentée. Mettez de côté les phases classiques de la dégustation, les jugements, les termes techniques et les mots savants. Cet atelier propose une nouvelle approche de la dégustation, où les perception et émotions personnelles sont reines. Il s’adresse à tous les profils néophytes, amateurs éclairés et professionnels. Anne est formatrice à l’École des Vins du Languedoc, préparatrice WSET et dans la filière du vin depuis près de 15 ans. Son envie de découvrir des vins vibrants et vivants la guide dans son approche sensorielle de la dégustation

Et si vous laissiez le vin vous raconter son histoire

Nous vous invitons à découvrir, ou redécouvrir, les vins du Domaine Canet Valette au travers de cette expérience sensorielle unique la Dégustation Intuitive.

Ici, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Seulement ce que le vin éveille en vous une émotion, un souvenir, une image, un paysage, une musique, une sensation. Chaque verre devient une rencontre, chaque gorgée une invitation à écouter votre ressenti. Il est important pour nous de pouvoir remettre le ressenti de chacun au centre des débats. Le vin parle, vit et véhicule différentes émotions, perceptions sensitives et souvenirs à tous les dégustateurs. C’est ce voyage, au plus profond de vous-même, que vous propose Anne avec les vins du domaine Canet Valette.

La dégustation intuitive permet d’accéder au message du vin de manière plus authentique, plus directe, plus personnelle. Une expérience surprenante, conviviale et profondément humaine, qui transforme la dégustation et l’approche du vin.

Le déroulement

Laissez-vous guider, ouvrez vos sens et venez vivre un moment hors du temps au cœur des vins du domaine. L’atelier dure 2h au total.

Pour commencer et vous familiariser avec la pratique, une expérience olfactive vous sera proposée en intuitif. Un petit point sur l’analyse sensorielle aussi

4 vins du domaine seront ensuite dégustés à l’aveugle (verre noir et bandeau sur les yeux)

Avant chaque dégustation, une petite séance de méditation vous permettra de déconnecter le mental pour mieux ressentir le vin.

Après chaque dégustation, nous ferons un débriefing et un tour de table pour traduire ce que vous avez perçu, vu et ressenti. Ces échanges permettent de trouver ses propres clés pour poser des mots simples sur nos perceptions. .

1497 Avenue de Causses Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie

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English :

Wine by Instinct: Experience Wine in a New Way

Intuitive Wine Tasting Workshop with Anne Bissonnier, Émotion Vin

L’événement DÉGUSTATION INTUITIVE DU VIN PAR INSTINCT Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN