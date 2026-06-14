Cessenon-sur-Orb

SPECTACLE

Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L’association Je Dis Bravo présente L’oiseau qui donnait du lait Par Virginie Lagarde et son altiste.

Pour les enfants de 0 à 6 ans.

L’association Je Dis Bravo présente L’oiseau qui donnait du lait Par Virginie Lagarde et son altiste.

Pour les enfants de 0 à 6 ans. .

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43

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English : SPECTACLE

The Je Dis Bravo association presents The Bird That Gave Milk by Virginie Lagarde and her violist.

For children ages 0–6.

L’événement SPECTACLE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN