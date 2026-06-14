SPECTACLE Cessenon-sur-Orb
SPECTACLE Cessenon-sur-Orb mercredi 22 juillet 2026.
Cessenon-sur-Orb
SPECTACLE
Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
L’association Je Dis Bravo présente L’oiseau qui donnait du lait Par Virginie Lagarde et son altiste.
Pour les enfants de 0 à 6 ans.
L’association Je Dis Bravo présente L’oiseau qui donnait du lait Par Virginie Lagarde et son altiste.
Pour les enfants de 0 à 6 ans. .
Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43
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English : SPECTACLE
The Je Dis Bravo association presents The Bird That Gave Milk by Virginie Lagarde and her violist.
For children ages 0–6.
L’événement SPECTACLE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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