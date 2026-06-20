Cessenon-sur-Orb

DÉCOUVERTE DE RÉALS

Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19 2026-09-06

Un lieu de passage stratégique dans un écrin naturel remarquable. Au cœur d’un paysage spectaculaire où l’Orb se fraie

un passage entre les roches, le site de Réals témoigne depuis des siècles de l’importance des voies de circulation et de l’exploitation de la rivière. Cette visite invite à découvrir un lieu stratégique, marqué par les échanges, le commerce et les

activités économiques.

Un lieu de passage stratégique dans un écrin naturel remarquable. Au cœur d’un paysage spectaculaire où l’Orb se fraie

un passage entre les roches, le site de Réals témoigne depuis des siècles de l’importance des voies de circulation et de l’exploitation de la rivière. Cette visite invite à découvrir un lieu stratégique, marqué par les échanges, le commerce et les

activités économiques.

Durée 1h30, niveau facile. Équipement adapté pour la marche et eau. .

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 52 42 67 37

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English : DÉCOUVERTE DE RÉALS

A strategic crossroads in a remarkable natural setting. Set amid a spectacular landscape where the Orb River winds

its way through the rocks, the site of Réals has for centuries borne witness to the importance of transportation routes and the use of the river. This tour invites you to discover a strategic location, shaped by trade, commerce, and

economic activities.

L’événement DÉCOUVERTE DE RÉALS Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN