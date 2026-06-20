DÉCOUVERTE DE RÉALS Cessenon-sur-Orb
DÉCOUVERTE DE RÉALS Cessenon-sur-Orb dimanche 19 juillet 2026.
Cessenon-sur-Orb
DÉCOUVERTE DE RÉALS
Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19 2026-09-06
Un lieu de passage stratégique dans un écrin naturel remarquable. Au cœur d’un paysage spectaculaire où l’Orb se fraie
un passage entre les roches, le site de Réals témoigne depuis des siècles de l’importance des voies de circulation et de l’exploitation de la rivière. Cette visite invite à découvrir un lieu stratégique, marqué par les échanges, le commerce et les
activités économiques.
Un lieu de passage stratégique dans un écrin naturel remarquable. Au cœur d’un paysage spectaculaire où l’Orb se fraie
un passage entre les roches, le site de Réals témoigne depuis des siècles de l’importance des voies de circulation et de l’exploitation de la rivière. Cette visite invite à découvrir un lieu stratégique, marqué par les échanges, le commerce et les
activités économiques.
Durée 1h30, niveau facile. Équipement adapté pour la marche et eau. .
Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 52 42 67 37
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English : DÉCOUVERTE DE RÉALS
A strategic crossroads in a remarkable natural setting. Set amid a spectacular landscape where the Orb River winds
its way through the rocks, the site of Réals has for centuries borne witness to the importance of transportation routes and the use of the river. This tour invites you to discover a strategic location, shaped by trade, commerce, and
economic activities.
L’événement DÉCOUVERTE DE RÉALS Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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